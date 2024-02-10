RT в Telegram
Подпишись

Участники группы «Би-2» опубликовали фотографии из тайской тюрьмы

Короткая ссылка
Участники музыкальной группы «Би-2» показали, как проводили время в тайской тюрьме, куда они попали после задержания за проведение концертов без разрешения на работу в Таиланде.
Участники группы «Би-2» опубликовали фотографии из тайской тюрьмы
  • РИА Новости

Кадры опубликовал в своих социальных сетях солист группы «Би-2» иноагент Егор Бортник* (известный как Лёва Би-2).

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин рассказал, что российская дипломатическая миссия оперативно организовала посещение российских участников «Би-2», но они отказались проводить встречу.

Генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов сообщил, что музыкантов «Би-2» депортируют из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу.

Также суд в Таиланде приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $85.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить