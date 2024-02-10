Участники группы «Би-2» опубликовали фотографии из тайской тюрьмы
- РИА Новости
Кадры опубликовал в своих социальных сетях солист группы «Би-2» иноагент Егор Бортник* (известный как Лёва Би-2).
Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин рассказал, что российская дипломатическая миссия оперативно организовала посещение российских участников «Би-2», но они отказались проводить встречу.
Генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов сообщил, что музыкантов «Би-2» депортируют из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу.
Также суд в Таиланде приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $85.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.