Нутрициолог Рыбакова рассказала, почему после еды хочется есть

Врач-нутрициолог, блогер «Одноклассников» Татьяна Рыбакова объяснила, почему сразу после еды может возникать чувство голода.

«Если вы едите слишком быстро, ваш мозг может не успеть зарегистрировать ощущение сытости. Постарайтесь есть медленно, наслаждаясь каждым кусочком пищи, и дайте своему организму время осознать, что вы наелись», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, чувство сытости также может отсутствовать из-за недостатка пищевых волокон, белка, низкого уровня сахара, стресса или скуки.

«Если всему виной стресс, то необходимо попробовать найти замену еде как способу снять напряжение. Полезной альтернативой может стать, например, медитация, глубокое дыхание или физическая активность. Ещё один ключ к успеху — планирование основных приёмов пищи. Важно есть регулярно, а также получать необходимое количество питательных веществ и энергии», — заключила нутрициолог.

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