RT в Telegram
Подпишись

Нутрициолог Рыбакова рассказала, почему после еды хочется есть

Короткая ссылка
Врач-нутрициолог, блогер «Одноклассников» Татьяна Рыбакова объяснила, почему сразу после еды может возникать чувство голода.
Нутрициолог Рыбакова рассказала, почему после еды хочется есть
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Если вы едите слишком быстро, ваш мозг может не успеть зарегистрировать ощущение сытости. Постарайтесь есть медленно, наслаждаясь каждым кусочком пищи, и дайте своему организму время осознать, что вы наелись», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, чувство сытости также может отсутствовать из-за недостатка пищевых волокон, белка, низкого уровня сахара, стресса или скуки.

«Если всему виной стресс, то необходимо попробовать найти замену еде как способу снять напряжение. Полезной альтернативой может стать, например, медитация, глубокое дыхание или физическая активность. Ещё один ключ к успеху — планирование основных приёмов пищи. Важно есть регулярно, а также получать необходимое количество питательных веществ и энергии», — заключила нутрициолог.

Ранее диетолог Елена Соломатина напомнила о полезных свойствах кефира для пожилых людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить