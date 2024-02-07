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Диетолог Дианова посоветовала употреблять не более 30 граммов сахара в день

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Диетолог Нурия Дианова заявила, что безопасным количеством сахара в день является 25—30 г, или около пяти чайных ложек.
Диетолог Дианова посоветовала употреблять не более 30 граммов сахара в день
  • Gettyimages.ru

«Если мы открываем рекомендации ВОЗ, то там написано, что сейчас современному человеку рекомендуется употреблять до 50 г сахара в день. Лучшая рекомендация — сократить в два раза: 25—30 г. Там общая стандартная рекомендация», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, нельзя говорить, что это совет только для женщин или только для мужчин.

Как уточнила Дианова, речь идёт не только о добавленном сахаре, но и обо всех сладостях, которые употребляет человек, в том числе о конфетах и шоколаде.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что бананы полезны для здоровья, так как они, в частности, содержат много калия, витаминов B1, B2, B6, железа.

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