Диетолог Дианова посоветовала употреблять не более 30 граммов сахара в день

Диетолог Нурия Дианова заявила, что безопасным количеством сахара в день является 25—30 г, или около пяти чайных ложек.

«Если мы открываем рекомендации ВОЗ, то там написано, что сейчас современному человеку рекомендуется употреблять до 50 г сахара в день. Лучшая рекомендация — сократить в два раза: 25—30 г. Там общая стандартная рекомендация», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, нельзя говорить, что это совет только для женщин или только для мужчин.

Как уточнила Дианова, речь идёт не только о добавленном сахаре, но и обо всех сладостях, которые употребляет человек, в том числе о конфетах и шоколаде.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что бананы полезны для здоровья, так как они, в частности, содержат много калия, витаминов B1, B2, B6, железа.