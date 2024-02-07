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Kyodo: заблокированные дрейфующим льдом у берегов Хоккайдо косатки могли выжить

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Стая косаток, заблокированная дрейфующим льдом у побережья острова Хоккайдо на севере Японии, могла самостоятельно выбраться из западни. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на представителя посёлка Раусу.
Kyodo: заблокированные дрейфующим льдом у берегов Хоккайдо косатки могли выжить
  • Gettyimages.ru

По словам чиновника, в пользу этого свидетельствует то обстоятельство, что в дрейфующем льду начала открываться трещина. Он допустил, что благодаря этому стая косаток могла спастись.

«Вполне вероятно, что они сбежали», — заключил он после того, как животных не удалось обнаружить с помощью бинокля утром 7 февраля.

О ситуации с косатками у берегов Хоккайдо стало известно 6 февраля. Сообщалось, что речь идёт о стае, насчитывающей 16—17 особей. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула экологов Запада в отсутствии помощи животным.

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