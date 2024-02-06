Диетолог Стародубова посоветовала комплексно менять образ жизни для борьбы с лишним весом
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«Считается, что более перспективно именно с точки зрения отдалённых результатов лечения — комплексное изменение образа жизни и переход к соблюдению принципов здорового питания, повышению физической активности и сохранению психического здоровья», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, рекомендуется снижать массу тела примерно на 2 кг в месяц. В результате коррекция за год должна составить примерно 10—15% в сторону уменьшения.
«Этого достаточно для достижения хороших результатов в плане профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений. Так что если избыток жировой массы тела значительный, то худеть придётся минимум год, или это может быть более длительная программа», — пояснила Стародубова.
Ранее врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова предупредила, что некоторые продукты не следует есть на завтрак во избежание негативных последствий для здоровья.