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Диетолог Стародубова посоветовала комплексно менять образ жизни для борьбы с лишним весом

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Замдиректора ФИЦ питания и биотехнологии, главный диетолог Москвы доктор медицинских наук Антонина Стародубова заявила, что диета — это краткосрочное медицинское вмешательство, но при лечении ожирения во всём мире отказываются от практики жёстких ограничений.
Диетолог Стародубова посоветовала комплексно менять образ жизни для борьбы с лишним весом
  • Gettyimages.ru

«Считается, что более перспективно именно с точки зрения отдалённых результатов лечения — комплексное изменение образа жизни и переход к соблюдению принципов здорового питания, повышению физической активности и сохранению психического здоровья», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, рекомендуется снижать массу тела примерно на 2 кг в месяц. В результате коррекция за год должна составить примерно 10—15% в сторону уменьшения.

«Этого достаточно для достижения хороших результатов в плане профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений. Так что если избыток жировой массы тела значительный, то худеть придётся минимум год, или это может быть более длительная программа», — пояснила Стародубова.

Ранее врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова предупредила, что некоторые продукты не следует есть на завтрак во избежание негативных последствий для здоровья.

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