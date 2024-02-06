Сергей Жуков появится в «Новой Фабрике звёзд» в качестве наставника

Сергей Жуков станет наставником в перезапуске проекта «Фабрика звёзд».

Об этом артист сообщил в своём Telegram-канале. По словам Жукова, он сначала ответил отказом на предложение руководителя ТНТ Тины Канделаки, поскольку из-за прежних выпусков «Фабрики звёзд» его группа «Руки Вверх!» едва не развалилась.

«Когда мне позвонила Тина Канделаки с предложением возглавить «Новую Фабрику звёзд», я сказал ей, что ненавижу «Фабрику», потому что она едва не развалила когда-то «Руки Вверх!». Но, когда Тина рассказала, какое количество талантливейших профессионалов будет работать на проекте, какие потрясающие шансы и возможности мы можем дать талантливым участникам, я задумался. И понял, что смогу действительно многому научить, подсказать, вдохновить и открыть немало настоящих талантов и будущих звёзд нашей страны. Это шанс закрыть свой гештальт перед «Фабрикой», — написал певец.

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