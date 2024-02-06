RT в Telegram
Подпишись

Сергей Жуков появится в «Новой Фабрике звёзд» в качестве наставника

Короткая ссылка
Сергей Жуков станет наставником в перезапуске проекта «Фабрика звёзд».
Сергей Жуков появится в «Новой Фабрике звёзд» в качестве наставника
  • РИА Новости

Об этом артист сообщил в своём Telegram-канале. По словам Жукова, он сначала ответил отказом на предложение руководителя ТНТ Тины Канделаки, поскольку из-за прежних выпусков «Фабрики звёзд» его группа «Руки Вверх!» едва не развалилась.

«Когда мне позвонила Тина Канделаки с предложением возглавить «Новую Фабрику звёзд», я сказал ей, что ненавижу «Фабрику», потому что она едва не развалила когда-то «Руки Вверх!». Но, когда Тина рассказала, какое количество талантливейших профессионалов будет работать на проекте, какие потрясающие шансы и возможности мы можем дать талантливым участникам, я задумался. И понял, что смогу действительно многому научить, подсказать, вдохновить и открыть немало настоящих талантов и будущих звёзд нашей страны. Это шанс закрыть свой гештальт перед «Фабрикой», — написал певец.

Ранее была анонсирована онлайн-премьера российской версии сериала «Постучись в мою дверь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить