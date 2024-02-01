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Российская версия сериала «Постучись в мою дверь» выйдет онлайн в феврале

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Российский сериал «Постучись в мою дверь в Москве», снятый по мотивам популярной турецкой многосерийной истории любви Эды и Серкана, выйдет в сети 12 февраля.
Российская версия сериала «Постучись в мою дверь» выйдет онлайн в феврале
  • © Кадр со съёмок сериала «Постучись в мою дверь в Москве» (2024)

Как сообщает ТАСС, сериал выйдет сначала в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier, а потом на телеканале ТНТ.

Режиссёром проекта выступил Всеволод Аравин, ранее работавший над сериалами «Чужая стая» и «След». Главные роли исполнили Лиана Гриба и Никита Волков. Также в ленте появятся такие артисты, как Екатерина Шумакова, Юлия Серина, Марина Кравец, Влад Соколовский, Александра Тулинова и многие другие.

По сюжету Саша Гордеева мечтала стать ландшафтным дизайнером, но была отчислена на последнем курсе университета из-за аннулирования её именной стипендии без причин. Девушка знает, что во всём виновата компания молодого архитектора Сергея Градского. Саша решает отомстить обидчику, однако их с Сергеем встреча оборачивается неожиданной сделкой — девушка соглашается два месяца притворяться его девушкой, а взамен она не только вернётся в университет, но также получит место в компании Градского.

Ранее Влад Соколовский рассказал, как попал в адаптацию сериала «Постучись в мою дверь».

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