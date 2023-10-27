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Влад Соколовский рассказал, как попал в адаптацию сериала «Постучись в мою дверь»

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Певец и актёр Влад Соколовский рассказал, как попал в российскую адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь».
Влад Соколовский рассказал, как попал в адаптацию сериала «Постучись в мою дверь»
  • РИА Новости

«Я, как и все наши герои, пошёл на пробы. Проходили они в марте этого года на «Мосфильме». Я был в другом образе, с кудрями на голове — и улетел через неделю на Бали отдыхать со своей семьёй. И если честно, не особо рассчитывал на своё участие в этом проекте, хотя уже восемь лет снимаюсь в больших фильмах и сериалах», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, съёмки начались в мае, и этот процесс продлится ещё долго.

Как отметил Соколовский, «Постучись в мою дверь» — действительно объёмный проект, и он рад, что принимает в нём участие.

«Важно понимать, что такое адаптация. Это же не копирка. Есть сценарий, есть идея — понятное дело. Но у нас совершенно другая съёмочная команда, классные актёры», — добавил он.

Ранее актёр Дмитрий Харатьян в беседе с сайтом kp.ru рассказал, в каких проектах планирует принять участие в ближайшем будущем.

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