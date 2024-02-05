Организатор концертов Орбакайте подтвердил, что её тур по Сибири отменён

Мартовский гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по Сибири отменён, так как «весь маршрут снялся», рассказал организатор концертов Оганнес Тухманян.

«Весь маршрут снялся… Нет у нас возможности сейчас провести эти концерты. Мы их проведём в ближайшем будущем. Может, в течение года, может, через год», — сказал он РИА Новости.

Тухманян подтвердил, что отменены концерты в Красноярске, Новосибирске, Братске, Иркутске и Улан-Удэ.

В Иркутске и Красноярске ранее отменили концерты Орбакайте. В Минкультуры региона отметили, что не имеют отношения к организации концертов. Перед этим концерт Орбакайте отменили в Бурятии.

По данным URA.RU, критика в адрес исполнительницы связана с тем, что Орбакайте так твёрдо и не обозначила свою позицию в отношении проводимой на Украине спецоперации.