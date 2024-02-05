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Организатор концертов Орбакайте подтвердил, что её тур по Сибири отменён

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Мартовский гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по Сибири отменён, так как «весь маршрут снялся», рассказал организатор концертов Оганнес Тухманян.
Организатор концертов Орбакайте подтвердил, что её тур по Сибири отменён
  • РИА Новости

«Весь маршрут снялся… Нет у нас возможности сейчас провести эти концерты. Мы их проведём в ближайшем будущем. Может, в течение года, может, через год», — сказал он РИА Новости.

Тухманян подтвердил, что отменены концерты в Красноярске, Новосибирске, Братске, Иркутске и Улан-Удэ.

В Иркутске и Красноярске ранее отменили концерты Орбакайте. В Минкультуры региона отметили, что не имеют отношения к организации концертов. Перед этим концерт Орбакайте отменили в Бурятии.

По данным URA.RU, критика в адрес исполнительницы связана с тем, что Орбакайте так твёрдо и не обозначила свою позицию в отношении проводимой на Украине спецоперации.

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