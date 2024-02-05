Организатор концертов Орбакайте подтвердил, что её тур по Сибири отменён
- РИА Новости
«Весь маршрут снялся… Нет у нас возможности сейчас провести эти концерты. Мы их проведём в ближайшем будущем. Может, в течение года, может, через год», — сказал он РИА Новости.
Тухманян подтвердил, что отменены концерты в Красноярске, Новосибирске, Братске, Иркутске и Улан-Удэ.
В Иркутске и Красноярске ранее отменили концерты Орбакайте. В Минкультуры региона отметили, что не имеют отношения к организации концертов. Перед этим концерт Орбакайте отменили в Бурятии.
По данным URA.RU, критика в адрес исполнительницы связана с тем, что Орбакайте так твёрдо и не обозначила свою позицию в отношении проводимой на Украине спецоперации.