Концерты Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске
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«Концерты Кристины Орбакайте отменены в Красноярске и в Иркутске. В Красноярске выступление певицы должно было состояться 7 марта... а в Иркутске был запланирован концерт на 12 марта», — сообщил Тухманян ТАСС.
В Минкультуры региона отметили, что не имеют отношения к организации концертов.
Тем временем в администрации иркутского дворца спорта «Труд» пояснили, что отменили концерт в связи с проведением футбольного мачта.
Ранее Концерт Орбакайте отменили в Бурятии.