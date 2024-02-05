RT в Telegram
Подпишись

Концерты Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске

Короткая ссылка
В Иркутске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте, заявил организатор мероприятий певицы по Сибири Оганнес Тухманян.
Концерты Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске
  • © РИА Новости / Светлана Шевченко

«Концерты Кристины Орбакайте отменены в Красноярске и в Иркутске. В Красноярске выступление певицы должно было состояться 7 марта... а в Иркутске был запланирован концерт на 12 марта», — сообщил Тухманян ТАСС.

В Минкультуры региона отметили, что не имеют отношения к организации концертов.

Тем временем в администрации иркутского дворца спорта «Труд» пояснили, что отменили концерт в связи с проведением футбольного мачта. 

Ранее Концерт Орбакайте отменили в Бурятии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить