Концерты Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске

В Иркутске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте, заявил организатор мероприятий певицы по Сибири Оганнес Тухманян.

«Концерты Кристины Орбакайте отменены в Красноярске и в Иркутске. В Красноярске выступление певицы должно было состояться 7 марта... а в Иркутске был запланирован концерт на 12 марта», — сообщил Тухманян ТАСС.

В Минкультуры региона отметили, что не имеют отношения к организации концертов.

Тем временем в администрации иркутского дворца спорта «Труд» пояснили, что отменили концерт в связи с проведением футбольного мачта.

Ранее Концерт Орбакайте отменили в Бурятии.