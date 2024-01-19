Концерт Орбакайте в Бурятии отменили

Заслуженная артистка России, 52-летняя эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте не выступит на концерте в Бурятии. Шоу звезды в республике отменили после критики в её адрес из-за неопределённой позиции певицы в отношении СВО.

Концерт Орбакайте должен был состояться в марте 2024 года в Улан-Удэ. В Министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии подчеркнули, что, несмотря на отсутствие певицы в реестре иноагентов, на отмене её выступления настояли граждане и общественные организации республики.

По данным URA.RU, критика в адрес исполнительницы песни «Пьяная вишня» связана с тем, что Орбакайте так твёрдо и не обозначила своей позиции в отношении проводимой на Украине спецоперации.

Ранее власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить запланированный на 27 февраля концерт певицы Дианы Арбениной.