Власти рекомендовали отменить концерт Арбениной во Владивостоке

Власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить запланированный на 27 февраля концерт певицы Дианы Арбениной.

По данным муниципального центра управления Владивостока, билеты на концерт пока не продаются.

Как сообщает РИА Новости, в комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из пользователей попросил отменить концерт Арбениной.

Позже МЦУ города ответил ему, что певица «официально не является иноагентом или релокантом».

При этом, по информации агентства, управлением культуры администрации Владивостока были направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам.

В ноябре в Томске отменили концерт Арбениной.

Ранее в Таиланде отменили концерты иноагента Максима Галкина*.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.