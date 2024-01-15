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ТАСС: в Таиланде отменили концерты иноагента Максима Галкина

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Концерты иностранного агента Максима Галкина* были отменены в Паттайе и на Пхукете.
ТАСС: в Таиланде отменили концерты иноагента Максима Галкина
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказал источник в местной развлекательной индустрии.

Уточняется, что выступления иноагента должны были пройти в отелях в двух городах в конце января.

«В Таиланде местные власти весьма жёстко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — отметил собеседник агентства.

Организаторы концерта иностранного агента уже сняли с продажи билеты на мероприятия.

В октябре на Галкина составили протокол из-за непредоставления отчёта о деятельности иноагента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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