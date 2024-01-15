ТАСС: в Таиланде отменили концерты иноагента Максима Галкина

Концерты иностранного агента Максима Галкина* были отменены в Паттайе и на Пхукете.

Об этом ТАСС рассказал источник в местной развлекательной индустрии.

Уточняется, что выступления иноагента должны были пройти в отелях в двух городах в конце января.

«В Таиланде местные власти весьма жёстко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — отметил собеседник агентства.

Организаторы концерта иностранного агента уже сняли с продажи билеты на мероприятия.

В октябре на Галкина составили протокол из-за непредоставления отчёта о деятельности иноагента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.