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В Томске отменили концерт Дианы Арбениной

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В Томске без объяснения причин отменили концерт Дианы Арбениной, запланированный на 23 ноября.
В Томске отменили концерт Дианы Арбениной
  • РИА Новости

Об этом артистка написала в Telegram

«Без объяснения причин концерт в Томске был отменён и договор расторгнут в одностороннем порядке. Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды, за потраченные деньги, за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше, чем вы. Томск всегда был и остаётся продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас!» — сказала Арбенина.

В октябре в Казахстане отменили концерты шоумена Максима Галкина* из-за ремонта на площадках для выступления. В концертных залах Алма-Аты и Астаны выявили проблемы со сценой и водопроводными коммуникациями.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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