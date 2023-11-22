В Томске отменили концерт Дианы Арбениной

В Томске без объяснения причин отменили концерт Дианы Арбениной, запланированный на 23 ноября.

Об этом артистка написала в Telegram.

«Без объяснения причин концерт в Томске был отменён и договор расторгнут в одностороннем порядке. Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды, за потраченные деньги, за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше, чем вы. Томск всегда был и остаётся продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас!» — сказала Арбенина.

В октябре в Казахстане отменили концерты шоумена Максима Галкина* из-за ремонта на площадках для выступления. В концертных залах Алма-Аты и Астаны выявили проблемы со сценой и водопроводными коммуникациями.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.