В Казахстане отменили концерты Максима Галкина
- РИА Новости
Об этом заявили в «Казахконцерте» и администрации Дворца Республики.
Как отмечает РИА Новости, концерты были запланированы на 8 и 9 октября.
В Астане при этом сообщили, что организатор концерта Галкина уведомлён в официальном порядке. Ему направили уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке.
Агентство пишет, что сам Галкин ранее в своих соцсетях жаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.