В Казахстане отменили концерты Максима Галкина

В Казахстане отменили концерты шоумена Максима Галкина* из-за ремонта на площадках для выступления. В концертных залах Алма-Аты и Астаны выявили проблемы со сценой и водопроводными коммуникациями.

Об этом заявили в «Казахконцерте» и администрации Дворца Республики.

Как отмечает РИА Новости, концерты были запланированы на 8 и 9 октября.

В Астане при этом сообщили, что организатор концерта Галкина уведомлён в официальном порядке. Ему направили уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке.

Агентство пишет, что сам Галкин ранее в своих соцсетях жаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.