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Инфекционист Викулов заявил о важности разнообразного рациона в зимний период

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.
Инфекционист Викулов заявил о важности разнообразного рациона в зимний период
  • Gettyimages.ru

«Снижение потребления некоторых витаминов может наблюдаться в зимний период. Также бывает дефицит железа, цинка, что предрасполагает к респираторным инфекциям и их тяжёлому лечению, но это не авитаминоз. Это может быть временный гиповитаминоз, что восполняется правильным и разнообразным питанием», — сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, не стоит бесконтрольно принимать витаминные добавки, поскольку их должен назначать врач в профилактических дозах.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Олег Байо рассказал, что завтрак полезен для здоровья, и не рекомендовал пропускать утренний приём пищи.

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