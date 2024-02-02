Инфекционист Викулов заявил о важности разнообразного рациона в зимний период

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.

«Снижение потребления некоторых витаминов может наблюдаться в зимний период. Также бывает дефицит железа, цинка, что предрасполагает к респираторным инфекциям и их тяжёлому лечению, но это не авитаминоз. Это может быть временный гиповитаминоз, что восполняется правильным и разнообразным питанием», — сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, не стоит бесконтрольно принимать витаминные добавки, поскольку их должен назначать врач в профилактических дозах.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Олег Байо рассказал, что завтрак полезен для здоровья, и не рекомендовал пропускать утренний приём пищи.