Инфекционист Викулов заявил о важности разнообразного рациона в зимний период
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«Снижение потребления некоторых витаминов может наблюдаться в зимний период. Также бывает дефицит железа, цинка, что предрасполагает к респираторным инфекциям и их тяжёлому лечению, но это не авитаминоз. Это может быть временный гиповитаминоз, что восполняется правильным и разнообразным питанием», — сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, не стоит бесконтрольно принимать витаминные добавки, поскольку их должен назначать врач в профилактических дозах.
Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Олег Байо рассказал, что завтрак полезен для здоровья, и не рекомендовал пропускать утренний приём пищи.