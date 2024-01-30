Эндокринолог Толмасова заявила о пользе цельнозерновых круп при болезнях суставов

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова рекомендовала добавить в рацион цельнозерновые крупы при болезнях суставов.

«Цельное зерно богато витаминами группы В и антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений. В таком зерне много клетчатки, которая связывает жирные кислоты «плохого» холестерина, своевременно выводя их из организма», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, исследования показали, что употребление в пищу цельнозерновых круп помогает при болезнях суставов, снижает риск возникновения диабета, высокого давления и сердечных заболеваний.

«Покупая продукты, обращайте внимание на описание их состава. Зачастую производители просто добавляют коричневые красители в некоторые хлебобулочные изделия для того, чтобы они выглядели как цельнозерновые. Ищите «цельное зерно» в качестве первого ингредиента продукта», — заключила эндокринолог.

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