Диетолог Королёва назвала ожирение болезнью с комплексом метаболических изменений

Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

В беседе с НСН эксперт отметила, что эти изменения связаны с нарушением функций сердечно-сосудистой системы, углеводного обмена.

По словам Королёвой, от избытка потребления пищи, где жир сочетается с солью или сахаром, человек может получать позитивные эмоции.

«Даже если проблема осталась позади, человек продолжает использовать эти продукты питания для поддержания состояния некой эйфории, дабы поддержать свою эмоциональную составляющую», — пояснила она.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что частое употребление жареного картофеля ведёт к нарушениям кровообращения.