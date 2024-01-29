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Диетолог Королёва назвала ожирение болезнью с комплексом метаболических изменений

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Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.
Диетолог Королёва назвала ожирение болезнью с комплексом метаболических изменений
  • Gettyimages.ru
  • © Motortion

В беседе с НСН эксперт отметила, что эти изменения связаны с нарушением функций сердечно-сосудистой системы, углеводного обмена.

По словам Королёвой, от избытка потребления пищи, где жир сочетается с солью или сахаром, человек может получать позитивные эмоции.

«Даже если проблема осталась позади, человек продолжает использовать эти продукты питания для поддержания состояния некой эйфории, дабы поддержать свою эмоциональную составляющую», — пояснила она.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что частое употребление жареного картофеля ведёт к нарушениям кровообращения.

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