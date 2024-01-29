Диетолог Королёва назвала ожирение болезнью с комплексом метаболических изменений
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В беседе с НСН эксперт отметила, что эти изменения связаны с нарушением функций сердечно-сосудистой системы, углеводного обмена.
По словам Королёвой, от избытка потребления пищи, где жир сочетается с солью или сахаром, человек может получать позитивные эмоции.
«Даже если проблема осталась позади, человек продолжает использовать эти продукты питания для поддержания состояния некой эйфории, дабы поддержать свою эмоциональную составляющую», — пояснила она.
Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что частое употребление жареного картофеля ведёт к нарушениям кровообращения.