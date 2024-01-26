Врач Филёва перечислила противопоказания к использованию солярия

Специалист лаборатории «Гемотест», врач-дерматовенеролог Александра Филёва рассказала о противопоказаниях для посещения солярия.

«Научные исследования доказывают: регулярное использование солярия значительно повышает риск развития рака кожи, прежде всего меланомы», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, солярий противопоказан детям и подросткам младше 18 лет, пожилым людям, беременным женщинам, а также людям с аллергией на солнце, нарушениями работы щитовидной железы, гипертонией, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, пациентам во время и после гормональной терапии.

Филёва рекомендовала начинать с трёхминутного посещения раз в неделю. После частоту и продолжительность сеансов можно постепенно увеличивать.

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