Диетолог Габдулхакова усомнилась в пользе йогуртов с длительным сроком хранения

Врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала о бесполезности йогуртов с длительным сроком хранения.

«Полки магазинов сегодня переполнены разноцветными йогуртами и чаще всего с различными добавками (ягоды, цукаты, варенье, печенье, хлопья, шоколад и прочее) и большим сроком годности. Это действительно вкусно и очень красиво, но на самом деле пользы от таких йогуртов нет», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, вместо натуральных добавок производители часто добавляют дешёвые химические красители, которые могут вызвать аллергию. А наличие консервантов негативно влияет на бифидобактерии и лактобактерии в продукте.

«При выборе йогурта первым делом рекомендуется обращать внимание на состав. В нём должно быть просто ферментированное молоко, то есть сам молочный продукт без добавок. К тому же, чтобы йогурт был полезным, стоит выбрать продут с жирностью 4—5% и коротким сроком годности, что будет говорить о его натуральности», — заключила диетолог.

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