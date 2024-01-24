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Врач Банный объяснил важность магния для организма

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный заявил о важной роли магния в биологических процессах человеческого организма.
Врач Банный объяснил важность магния для организма
  • Gettyimages.ru

«Магний отвечает за множество критически важных процессов, к примеру за расслабление мышцы после того, как она сократилась. Это важно не только для работы опорно-двигательного аппарата, но и для поддержания здорового сердечного ритма», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Специалист также отметил, что магний помогает регулировать уровень глюкозы в крови, артериальное давление, а также играет важную роль в преобразовании пищи в энергию.

При скудном, однообразном питании, недостатке витаминов D и B6, кальция, калия, при стрессе, злоупотреблении алкоголем, некоторых хронических заболеваниях (сахарный диабет, болезнь Крона, целиакия), усвоение магния ухудшается и может развиться его дефицит.

Появляется усталость и общее ощущение слабости.

«Нарушения в работе нервной системы могут проявляться в виде повышенной раздражительности, беспокойства, а в некоторых случаях и депрессивных состояний. Кроме того, дефицит магния может повлиять на сердечно-сосудистую систему, увеличивая риск развития гипертонии или сердечной недостаточности», — сказал врач.

Ранее врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рекомендовала пить чай с имбирём для профилактики простуды и других заболеваний.

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