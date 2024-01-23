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Диетолог Журавлёва назвала льняное масло самым полезным

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Диетолог Полина Журавлёва заявила, что растительные масла обладают полезными свойствами, а к самым полезным можно отнести льняное, тыквенное, рапсовое, кунжутное и оливковое.
Диетолог Журавлёва назвала льняное масло самым полезным
  • Gettyimages.ru
  • © mescioglu

«Соевое и горчичное тоже полезны, но там есть противопоказания. Все они содержат полезные жиры, необходимые для организма, а также обогащены витаминами и минералами», — сказала эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, в льняном масле есть, например, омега-3, 6 и 9, а также линолевая, олеиновая и стеариновая кислоты.

«Оно способствует сжиганию жира и поддерживает организм при интенсивных нагрузках», — считает Журавлёва.

Ранее врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Марьяна Джутова рассказала о рекомендуемой норме выпечки в день.

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