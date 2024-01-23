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Диетолог Джутова назвала допустимую норму выпечки в день

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Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Марьяна Джутова рассказала о рекомендуемой норме выпечки в день.

«Многие эксперты советуют соблюдать принцип умеренного потребления сладостей, включая пироги и другую выпечку. ВОЗ рекомендует, чтобы суммарное потребление свободных сахаров, включая сахар, добавляемый к пище, и сахара, содержащегося в меду, соках и сиропах, не превышало 10% от общего энергетического потребления в день», — заявила специалист в беседе с РИАМО.

Джутова обратила внимание на то, что частое и избыточное потребление выпечки приведёт не только к набору веса, но и повысит риск развития заболеваний сердца, диабета и кариеса.

«Поэтому важно соблюдать рекомендуемые нормы потребления сладостей и выпечки», — заключила диетолог.

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