Диетолог Джутова назвала допустимую норму выпечки в день
«Многие эксперты советуют соблюдать принцип умеренного потребления сладостей, включая пироги и другую выпечку. ВОЗ рекомендует, чтобы суммарное потребление свободных сахаров, включая сахар, добавляемый к пище, и сахара, содержащегося в меду, соках и сиропах, не превышало 10% от общего энергетического потребления в день», — заявила специалист в беседе с РИАМО.
Джутова обратила внимание на то, что частое и избыточное потребление выпечки приведёт не только к набору веса, но и повысит риск развития заболеваний сердца, диабета и кариеса.
«Поэтому важно соблюдать рекомендуемые нормы потребления сладостей и выпечки», — заключила диетолог.
Ранее врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о полезных свойствах растительного белка.