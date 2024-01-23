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Диетолог Килипко назвала повышенную тревожность одним из факторов развития ожирения

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог, терапевт Екатерина Килипко заявила, что повышенная тревожность является одним из факторов развития ожирения.

«Не все люди могут справляться со своими эмоциями и стрессом без еды. Согласно научным данным, около 60% людей отмечают повышение аппетита на фоне стресса. То есть, большинство людей при переживаниях начинают больше есть», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, ещё один фактор — это разнообразие и доступность продуктов глубокой промышленной переработки, среди которых сладости и полуфабрикаты.

Кроме того, считает Килипко, у некоторых людей нет полноценного представления о том, каким действительно должно быть здоровое питание.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

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