Специалист Селивёрстов посоветовал мыть овощи и фрукты в два этапа

Лаборант технопарка «SuperFood Технологии» университета РОСБИОТЕХ Николай Селивёрстов порекомендовал мыть овощи и фрукты в два захода.

«Во-первых, необходимо мыть руки с мылом в тёплой воде не меньше 20 секунд до и после готовки», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению специалиста, мыть овощи и фрукты необходимо, даже если потом они будут очищаться от кожуры. В этом случае грязь и бактерии не останутся на пище при очистке или нарезке.

«Также рекомендуется мыть овощи и фрукты в два этапа с предварительным замачиванием: грязь осядет, а у вас будет больше шансов лучше помыть кожуру. Промывать овощи и фрукты под проточной водой следует от 30 секунд до минуты, при этом тереть их руками или овощной щёткой. Капусту и листовые салаты обязательно очищать от верхних листьев. Вымытые продукты оптимально промокнуть бумажным полотенцем», — сказал Селивёрстов.

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