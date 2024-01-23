Звезда «50 оттенков серого» попал в больницу с симптомами сердечного приступа
Об этом пишет Daily Mail.
По данным газеты, симптомы, вероятно, были вызваны контактом с ядовитыми гусеницами.
«И оказывается, что на юге Португалии на полях для гольфа обитают гусеницы, которые способны убивать собак и вызывать у мужчин от 40 лет сердечный приступ», — сказал друг актёра Гордон Смарт.
Ранее госпитализированный тренер «Голден Стэйт» Милоевич умер в возрасте 46 лет.
Также сообщалось, что шеф Пентагона Ллойд Остин лечится от рака простаты, у него возникли осложнения.