Звезда «50 оттенков серого» попал в больницу с симптомами сердечного приступа

Британский актёр Джейми Дорнан, известный по роли миллионера Кристиана Грея в фильме «50 оттенков серого», госпитализирован в Португалии с симптомами сердечного приступа.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, симптомы, вероятно, были вызваны контактом с ядовитыми гусеницами.

«И оказывается, что на юге Португалии на полях для гольфа обитают гусеницы, которые способны убивать собак и вызывать у мужчин от 40 лет сердечный приступ», — сказал друг актёра Гордон Смарт.

Ранее госпитализированный тренер «Голден Стэйт» Милоевич умер в возрасте 46 лет.

Также сообщалось, что шеф Пентагона Ллойд Остин лечится от рака простаты, у него возникли осложнения.