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Госпитализированный тренер «Голден Стэйт» Милоевич умер в возрасте 46 лет

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Помощник главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Деян Милоевич скончался в возрасте 46 лет.
Госпитализированный тренер «Голден Стэйт» Милоевич умер в возрасте 46 лет
  • AP
  • © Darren Yamashita

Причиной смерти специалиста стал сердечный приступ, сообщается на официальном сайте Баскетбольного союза Сербии (БСС).

Специалисту стало плохо во время командного ужина в ресторане в Солт-Лейк-Сити 16 января. Матч регулярного чемпионата НБА между «Ютой» и «Голден Стэйт» был перенесён из-за госпитализации Милоевича.

46-летний серб работал в тренерском штабе «Уорриорз» с августа 2021 года.

Ранее журналист газеты Daily Mail Майк Диксон скончался на Открытом чемпионате Австралии.

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