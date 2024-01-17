Госпитализированный тренер «Голден Стэйт» Милоевич умер в возрасте 46 лет

Помощник главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Деян Милоевич скончался в возрасте 46 лет.

Причиной смерти специалиста стал сердечный приступ, сообщается на официальном сайте Баскетбольного союза Сербии (БСС).

Специалисту стало плохо во время командного ужина в ресторане в Солт-Лейк-Сити 16 января. Матч регулярного чемпионата НБА между «Ютой» и «Голден Стэйт» был перенесён из-за госпитализации Милоевича.

46-летний серб работал в тренерском штабе «Уорриорз» с августа 2021 года.

Ранее журналист газеты Daily Mail Майк Диксон скончался на Открытом чемпионате Австралии.