В Ростовской области предупредили о ледяных дождях с 25 января

Синоптики спрогнозировали в Ростовской области заморозки и ледяные дожди с 25 января.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Отмечается, что в четверг и пятницу, 25 и 26 января, в области пройдут дожди, сменяющиеся снегом.

Также стало известно, что ГУ МЧС России по Республике Крым предупредило жителей об опасности падения сосулек и ледяных глыб, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спасатели призвали проверить состояние крыш, высоких конструкций и не подходить близко к зданиям.

«Особое внимание нужно уделить безопасности детей и людей пожилого возраста», — отметили в МЧС.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.