В Ростовской области предупредили о ледяных дождях с 25 января
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Отмечается, что в четверг и пятницу, 25 и 26 января, в области пройдут дожди, сменяющиеся снегом.
Также стало известно, что ГУ МЧС России по Республике Крым предупредило жителей об опасности падения сосулек и ледяных глыб, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Спасатели призвали проверить состояние крыш, высоких конструкций и не подходить близко к зданиям.
«Особое внимание нужно уделить безопасности детей и людей пожилого возраста», — отметили в МЧС.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.