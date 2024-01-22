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В Ростовской области предупредили о ледяных дождях с 25 января

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Синоптики спрогнозировали в Ростовской области заморозки и ледяные дожди с 25 января.
В Ростовской области предупредили о ледяных дождях с 25 января
  • Gettyimages.ru
  • © Yurii Romanchuk

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Отмечается, что в четверг и пятницу, 25 и 26 января, в области пройдут дожди, сменяющиеся снегом.

Также стало известно, что ГУ МЧС России по Республике Крым предупредило жителей об опасности падения сосулек и ледяных глыб, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спасатели призвали проверить состояние крыш, высоких конструкций и не подходить близко к зданиям.

«Особое внимание нужно уделить безопасности детей и людей пожилого возраста», — отметили в МЧС.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.

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