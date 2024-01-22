Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую неделю в Москве

﻿Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.

По его словам, неделя в Москве будет необычной, «в первую очередь тёплой».

«Сегодня выше -7 °С не будет, а во вторник будет первая волна потепления и к вечеру -1...-6 °С, слабый снежок. В среду и четверг положительная температура. Вообще на этой неделе будет минимум 4 дня, когда температура будет выше климатической нормы. Очень необычная для этого января неделя. Сейчас давление высокое, пойдёт на снижение и к четвергу опустится до 730-735 мм ртутного столба. К выходным ждём похолодание и давление вырастет», — объяснил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал сильную гололедицу в Москве к концу рабочей недели.