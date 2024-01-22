Синоптик спрогнозировал сильную гололедицу в Москве к концу рабочей недели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал сильную гололедицу в Москве к концу рабочей недели.

«В середине недели столичный регион ждут оттепели с повышением температуры до 1—2 градусов тепла. В конце рабочей недели столичный регион ждёт сильная гололедица, так как температура будет опять уходить до отрицательных значений», — рассказал он ТАСС.

Вместе с этим Леус отметил, что погоду в Москве 22 января будет формировать приближающийся с Запада тёплый атмосферный фронт, так что в столице и её окрестностях будет облачно, в первой половине дня с прояснениями, без существенных осадков.

«Ветер южный 5—10 м/с, а во второй половине дня — порывистый», — добавил он.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области в ближайшие дни.