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Синоптик спрогнозировал сильную гололедицу в Москве к концу рабочей недели

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал сильную гололедицу в Москве к концу рабочей недели.
Синоптик спрогнозировал сильную гололедицу в Москве к концу рабочей недели
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

«В середине недели столичный регион ждут оттепели с повышением температуры до 1—2 градусов тепла. В конце рабочей недели столичный регион ждёт сильная гололедица, так как температура будет опять уходить до отрицательных значений», — рассказал он ТАСС.

Вместе с этим Леус отметил, что погоду в Москве 22 января будет формировать приближающийся с Запада тёплый атмосферный фронт, так что в столице и её окрестностях будет облачно, в первой половине дня с прояснениями, без существенных осадков.

«Ветер южный 5—10 м/с, а во второй половине дня — порывистый», — добавил он.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области в ближайшие дни.

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