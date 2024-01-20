Синоптик Ильин: все циклоны покинули Московский регион

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области в ближайшие дни.

По словам синоптика, в выходные жителей Москвы ждёт хорошая зимняя погода, «морозная и практически без осадков».

«Связано это с тем, что все циклоны покинули Московский регион и мы находимся в области относительно высокого давления. Давление сегодня будет примерно составлять норму, но в течение всего дня будет расти. В воскресенье давление составит около 760 мм рт. ст. При этом сегодня будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, ветер будет дуть северо-западный 4-9 м/с. Температура -4...-6 °С Завтра будет больше прояснений, на небосводе появится солнце. Температура ночью с субботы на воскресенье -15...-17 °С, в области -15...-20 °С, а днём - -10...-12 °С по Москве и -9...-14 °С по области. Без осадков, но на дорогах сохранится гололедица», — рассказал Ильин.

Он добавил, что в начале предстоящей недели снова начнётся тенденция на повышение температуры.

«В понедельник днём -6...-8 °С в Москве. Облачно, ветер южный. Однако в ночные часы в понедельник -16...-18 °С в столице и -16...-21 °С по области. Во вторник ночью тоже начнётся потепление. Ночью -9...-14 °С, а днём потеплеет до -1...-6 °С. В среду ночью -1...-6 °С, а днём +1...-4 °С», — заключил собеседник RT.

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