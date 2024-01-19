Синоптик Варакин рассказал о снегопадах в Татарстане и Рязанской области

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал об аномальных погодных явлениях в России.

По словам Варакина, сегодня и завтра интенсивные снегопады ожидаются в Рязанской, Нижегородской областях, а также в Республике Татарстан.

«Выпадет до полумесячной нормы и больше. По Московскому региону больше всего прошли осадки на юге и юго-востоке. Треть месячной нормы выпала в Шацком районе Рязанской области, в Чувашии, в Семёнове Нижегородской области. Самое опасное, что это всё сопровождается ветром и температура около 0 °С. Сильная гололедица. Опасные явления ожидаются на юго-востоке и востоке Татарстана, а также в самой Казани. Это приграничная область с Марий Эл и Чувашией», — рассказал он.

Синоптик уточнил, что следом идёт второй циклон.

«Он пройдёт южнее Московского региона. Рязанская область, Нижегородская область, Татарстан — опять их заденет. Будут метели, с ветрами и гололедицей», — сказал собеседник RT.

Он также уточнил, что в горах на курортах Красной поляны ожидается серьёзная лавиноопасность и 21 января пройдёт снегопад.

При этом по югу Краснодарского края пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

«По югу Подмосковья ночью было 0 °С. К выходным будет ночью -10...-15 °С. Следующую оттепель ждём на Татьянин день. А до 25 числа будет зимняя погода», — заключил он.

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