Автоэксперт Кадаков рассказал о правилах вождения в непогоду

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков дал советы по вождению во время зимней непогоды. Он отметил, что ездить в таких условиях всегда тяжелее.

«Машину может стаскивать влево, вправо. К этому нужно быть готовым. Становится более скользко. Снег, как правило, при не очень низких температурах закатывается в лёд», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, важно выбирать скорость движения в зависимости от видимости, чтобы была возможность безопасно остановиться.

Также рекомендуется понимать возможности автомобиля.

«Возможно, у вас машина хорошо тормозит, хорошие шины, вы опытный водитель, у вас с обзором всё прекрасно и зрение у вас нормальное, но это не значит, что у всех тоже всё хорошо. Если вы едете по главной дороге, а человек выезжает с второстепенной или со двора дома, нужно всегда ехать с той мыслью, что этот человек может вас в этот снегопад не увидеть, не понять, не рассмотреть», — добавил Кадаков.

Ранее технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рекомендовал не оставлять технику в салоне машины в мороз.