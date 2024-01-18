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Автоэксперт Пономарёв посоветовал не оставлять гаджеты в машине в мороз

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Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рекомендовал не оставлять технику в салоне машины в мороз.
Автоэксперт Пономарёв посоветовал не оставлять гаджеты в машине в мороз
  • Gettyimages.ru
  • © Vera_Petrunina

«В сильные морозы стоит особенно внимательно следить за вещами, которые остаются в машине на ночь. Температура в салоне задубевшего автомобиля довольно быстро приближается к температуре улицы, поэтому просто представить, что происходит с предметами внутри машины», — заявил специалист в беседе с «Российской газетой».

Как отметил Пономарёв, смартфоны, ноутбуки, планшеты не только быстро разрядятся на морозе, но и уменьшится срок их службы из-за окисления внутренних контактов.

Также он посоветовал не забывать в машине продукты и напитки.

«Особенно важно не оставлять зимой газированные напитки в салоне. Объём газа под воздействием холода будет увеличиваться, что может привести к взрыву ёмкости. За ночь всё, что вылилось, замёрзнет в салоне или багажнике автомобиля. Поэтому уборка для автовладельца станет довольно трудоёмким делом», — сказал эксперт.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, каких правил вождения стоит придерживаться во время снегопада.

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