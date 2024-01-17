Автоэксперт Кадаков дал советы касательно вождения автомобиля в снегопад

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, каких правил вождения стоит придерживаться во время снегопада.

По словам специалиста, самый простой совет, который обычно дают городские власти или ГИБДД, — воздержаться от поездок.

«Но это самое простое, что можно посоветовать, и люди всё равно едут. Чем ситуация со снегопадом отличается от обычной? Первое: автомобилю сложнее ехать, потому что снега очень много. Если образуется ледяной накат, то ещё и скользко становится. В результате машина хуже «держится» за дорогу, сцепление шин с дорогой хуже. Второе: ухудшение видимости», — рассказал Кадаков.

Автоэксперт перечислил несколько важных правил поведения на дороге в условиях снегопада.

«Во-первых, желательно понимать, как ваша машина едет. Например, если сзади никого нет, можно попытаться пару раз тормознуть на небольшой скорости, чтобы понять, как на данном покрытии машина тормозит. Во-вторых, надо ехать с той скоростью, с которой ты видишь. Ну то есть по отношению к дистанции, на которую ты видишь», — отметил собеседник RT.

Третьим, не менее важным правилом является анализ ситуации на дороге.

«Надо думать не только за себя, но и «за того парня». Если у вас хорошо работают щётки, если у вас светят чистые фары, если у вас всё хорошо, то это не значит, что у другого водителя тоже всё хорошо», — объяснил Кадаков.

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