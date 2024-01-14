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Специалист: при сильном морозе нужно прогревать двигатель авто четыре раза в день

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Анастасия Румянцева
Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», рассказал RT, как завести автомобиль при низких температурах.
Специалист: при сильном морозе нужно прогревать двигатель авто четыре раза в день
  • Gettyimages.ru
  • © FluxFactory

«Двигатель должен нагреться до рабочей температуры +90 °С. Если коробка автоматическая, желательно несколько минут попереключать передачи, чтобы масло в коробке стало более текучим. Время прогрева обычно составляет около 5—10 мин. Если это не помогло, нужно отключить печку, магнитолу, подогрев стекол и сидений. Включаем и выключаем ближний и дальний свет в течение 20—30 секунд», — посоветовал Соколов.

Если коробка передач механическая, то он порекомендовал несколько раз нажать на педаль сцепления перед запуском двигателя.

«После запуска отпускаем педаль сцепления. Держим коробку передач в нейтральном положении. Также нужно пытаться завести двигатель. Включать стартер на короткое время, это обеспечит подачу масла в двигатель. Если после двух-трёх попыток двигатель не запускается, подождите одну минуту и попробуйте снова. В случае если двигатель не запустился, проделываем действия в том же порядке», — рассказал эксперт.

Он добавил, что есть автомобилисты, которые редко пользуются автомобилем в зимнее время, однако, прогревать двигатель время от времени всё равно нужно.

«Ориентиром здесь будет температура на улице. Если термометр показывает -5 °С, то можно прогреть два раза за вечер по 5 минут. А вот если на улице -25 °С, то прогреваться необходимо минимум четыре раза по 10 минут», — пояснил Соколов.

Холод, в первую очередь, вредит резиновым элементам в автомобиле, как правило, это уплотнители, предупредил специалист.

«Чтобы продлить их срок службы, перед каждым сезоном необходимо смазывать резинки силиконовой смазкой. Это предотвратит деформацию резинки, а также прилипание металлических элементов кузова автомобиля к ней. Также нужно проверять уровень масла в двигателе, исправность всех основных приборов автомобиля. Также стоит отдельное внимание уделить стеклам, а именно зеркалам бокового вида и дворникам», — заключил он.

Ранее главный аналитик рынка НТИ «Автонет» (AutoNet) Денис Пилипишин рассказал в беседе с RT, как себя вести водителю в условиях заноса авто.

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