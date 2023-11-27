Автоэксперт Пилипишин дал советы, как вести себя при заносе машины

Главный аналитик рынка НТИ «Автонет» (AutoNet) Денис Пилипишин рассказал в беседе с RT, как себя вести водителю в условиях заноса авто.

«Прежде всего, определимся с терминами: заносом мы будем называть скольжение задней оси автомобиля в боковом направлении. Этим занос отличается от сноса — скольжения передней оси наружу поворота. Термины важны, поскольку действия при заносе и сносе могут быть противоположными. Также действия во время заноса отличаются от типа привода автомобиля, то есть от того, какие колеса являются ведущими — передние, задние или и те и другие. Большинство автомобилей массового сегмента сегодня имеет передний привод», — отметил специалист.

По его словам, при развитии заноса тормозить не стоит при любом приводе.

«Если у нас машина переднеприводная, то нужно слегка повернуть руль в сторону заноса и немного добавить газ — передние колеса вытянут машину. На заднем приводе руль поворачиваем так же, в сторону заноса, — то есть туда, куда скользит задняя ось, а вот добавлять газ ни в коем случае нельзя — это вызовет стремительное развитие заноса. На заднем приводе подачу газа нужно, наоборот, уменьшить», — посоветовал собеседник RT.

Эксперт пояснил, что с полным приводом ситуация сложнее, поскольку на скользкой дороге он создаёт иллюзию безопасности.

«Так как машина уверенно разгоняется по снегу и даже по льду. Но тормозит она не лучше моноприводной, а управляется и того хуже, потому что сочетает в себе повадки обоих приводов. Поэтому на полном приводе, в основном, приходится полагаться на действия рулём, а газ стоит держать постоянным», — рассказал Пилипишин.

Он добавил, что, в отличие от заноса, снос — явление более неприятное, так как машина перестаёт слушаться руля.

«Снос обычно возникает, если вы вошли в поворот слишком быстро, повернули руль чересчур сильно, затормозили или, на переднем приводе, добавили газ в повороте. В зависимости от исходной причины выбираем и меры: сбрасываем газ, уменьшаем угол поворота руля, прекращаем тормозить. Эти меры применимы к любому приводу. Но важно не перепутать снос с заносом — ведь если при заносе на переднем приводе добавление газа поможет вытянуть машину, то при сносе оно заметно усугубит ситуацию. Приведённые выше рекомендации нужно обязательно отработать на практике, потренировавшись где-то на закрытой площадке», — заключил эксперт.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с RT порекомендовал автолюбителям воздержаться от поездок в связи со снегопадом.