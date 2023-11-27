Российским автомобилистам дали советы, как вести себя в снегопад

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с RT порекомендовал автолюбителям воздержаться от поездок в связи со снегопадом.

«Я бы всем автолюбителям порекомендовал не выезжать в этот день. Любой выезд — это дополнительная нагрузка для всех, если нет такой острой необходимости, то лучше остаться дома или воспользоваться общественным транспортом. Сложности происходят даже во дворах, когда как минимум моноприводные машины не могут выехать, потому что дворники не справляются», — отметил он.

По словам Хайцеэра, если вы выехали на дорогу, то надо держать дистанцию, потому что сцепление очень плохое, а также не делать резких перестроений.

«Надо быть предельно аккуратными, плавно перестраиваться, держать дистанцию, резко не тормозить», — посоветовал собеседник RT.

Также он порекомендовал не забывать заменить незамерзающую жидкость в бочке омывателя.

«На лобовое стекло летит много всего неприятного, что мешает обзорности. С собой должна быть щётка, многих завалило, надо очистить авто, прежде чем ехать. Мы часто наблюдаем картину, когда заснеженные машины двигаются, человек чуть подчистил лобовое стекло и едет как танк, не видя ничего справа и слева. Выехав, он надеется, что через несколько сотен метров или на скорости этот снег отвалится, но отлетит он в сторону кого-то, и в любом случае эти несколько сотен метров, а может быть больше, будут мешать вашей обзорности», — добавил автоэксперт.

По его словам, если вы забыли заменить резину, то лучше подождать, пока погода улучшится, и только потом поехать в шиномонтаж, а до этого времени машиной нельзя пользоваться категорически.

«Не забывайте, что с 1 декабря вводятся штраф и достаточно жёсткие меры, которые заставят нас всех ездить именно на зимней резине», — подчеркнул специалист.

Кроме того, он добавил, что пешеход должен помнить, что у машины есть тормозной путь, у водителя — не всегда идеальная обзорность.

«Не нужно провоцировать водителя на резкое торможение, нужно быть вежливым по отношению к водителям, к другим пешеходам, не делать резкие шаги, не выбегать на пешеходный переход, по правилам пешеход должен посмотреть и убедиться в безопасности процесса перехода через дорогу», — заключил Хайцеэр.

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