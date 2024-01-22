Врач Хациев рассказал о связи стресса и лишнего веса

Бариатрический хирург, доктор медицинских наук, экс-президент Общества бариатрических хирургов России Бекхан Хациев рассказал о влиянии депрессивных состояний на набор веса.

«Люди, страдающие депрессией, часто заедают эмоции, чтобы найти утешение или уйти от негативных переживаний. Это может привести к увеличению потребления высококалорийной пищи, богатой углеводами и сахарами», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он также отметил, что депрессивные периоды приводят к уменьшению физической активности, проблемам со сном.

«Недосып или увеличенное количество часов сна замедляет метаболизм, что тоже влияет на набор веса», — добавил Хациев.

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