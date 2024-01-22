Врач Хациев рассказал о связи стресса и лишнего веса
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«Люди, страдающие депрессией, часто заедают эмоции, чтобы найти утешение или уйти от негативных переживаний. Это может привести к увеличению потребления высококалорийной пищи, богатой углеводами и сахарами», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Он также отметил, что депрессивные периоды приводят к уменьшению физической активности, проблемам со сном.
«Недосып или увеличенное количество часов сна замедляет метаболизм, что тоже влияет на набор веса», — добавил Хациев.
Ранее терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала, каким должно быть питание во время болезни.