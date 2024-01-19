RT в Telegram
Подпишись

Врач Роз: нарушение техники при массаже гуаша может спровоцировать отёки

Короткая ссылка
Дерматовенеролог Лейла Роз поделилась мнением, что массаж гуаша, который делают с помощью специальных скребков, должен проводить только специалист.
Врач Роз: нарушение техники при массаже гуаша может спровоцировать отёки
  • Gettyimages.ru

С таким массажем можно добиться хорошего эффекта, если его делает профессионал, знакомый с методикой, поделилась она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, такой массаж не получится сделать самостоятельно, так как лицо должно быть полностью расслаблено, а человек в момент массажа должен находиться в горизонтальном положении.

«Специалисты делают правильно, никуда не спешат. В домашних условиях можно получить покраснения, синяки. Ведя неправильно по лимфодренажным линиям, можно спровоцировать отёк», — резюмировала эксперт.

Ранее заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге, врач-онколог Анастасия Марьенко рекомендовала не злоупотреблять походами в солярий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить