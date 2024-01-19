Врач Роз: нарушение техники при массаже гуаша может спровоцировать отёки
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С таким массажем можно добиться хорошего эффекта, если его делает профессионал, знакомый с методикой, поделилась она в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По её словам, такой массаж не получится сделать самостоятельно, так как лицо должно быть полностью расслаблено, а человек в момент массажа должен находиться в горизонтальном положении.
«Специалисты делают правильно, никуда не спешат. В домашних условиях можно получить покраснения, синяки. Ведя неправильно по лимфодренажным линиям, можно спровоцировать отёк», — резюмировала эксперт.
Ранее заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге, врач-онколог Анастасия Марьенко рекомендовала не злоупотреблять походами в солярий.