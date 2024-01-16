RT в Telegram
Подпишись

Онколог Марьенко посоветовала воздержаться от частых походов в солярий

Короткая ссылка
Заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге, врач-онколог Анастасия Марьенко рекомендовала не злоупотреблять походами в солярий.
Онколог Марьенко посоветовала воздержаться от частых походов в солярий
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Fox

«Не злоупотребляйте загаром и солярием. Ультрафиолетовое излучение, содержащееся в солнечных лучах, может повреждать ДНК клеток кожи и провоцировать развитие рака кожи», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, для защиты следует использовать солнцезащитный крем, носить закрытую одежду, головной убор, а также не загорать в часы пиковой солнечной активности.

Также она добавила, что существенно снизить риск возникновения рака поможет отказ от курения, алкоголя и некачественной пищи.

«Избегайте вредной пищи, богатой канцерогенами: полуфабрикатов и фастфуда», — сказала врач.

Ранее травматолог-ортопед сети «Ортека» Дарья Черемисова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить