Онколог Марьенко посоветовала воздержаться от частых походов в солярий

Заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге, врач-онколог Анастасия Марьенко рекомендовала не злоупотреблять походами в солярий.

«Не злоупотребляйте загаром и солярием. Ультрафиолетовое излучение, содержащееся в солнечных лучах, может повреждать ДНК клеток кожи и провоцировать развитие рака кожи», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, для защиты следует использовать солнцезащитный крем, носить закрытую одежду, головной убор, а также не загорать в часы пиковой солнечной активности.

Также она добавила, что существенно снизить риск возникновения рака поможет отказ от курения, алкоголя и некачественной пищи.

«Избегайте вредной пищи, богатой канцерогенами: полуфабрикатов и фастфуда», — сказала врач.

Ранее травматолог-ортопед сети «Ортека» Дарья Черемисова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.