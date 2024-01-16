Онколог Марьенко посоветовала воздержаться от частых походов в солярий
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«Не злоупотребляйте загаром и солярием. Ультрафиолетовое излучение, содержащееся в солнечных лучах, может повреждать ДНК клеток кожи и провоцировать развитие рака кожи», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметила специалист, для защиты следует использовать солнцезащитный крем, носить закрытую одежду, головной убор, а также не загорать в часы пиковой солнечной активности.
Также она добавила, что существенно снизить риск возникновения рака поможет отказ от курения, алкоголя и некачественной пищи.
«Избегайте вредной пищи, богатой канцерогенами: полуфабрикатов и фастфуда», — сказала врач.
Ранее травматолог-ортопед сети «Ортека» Дарья Черемисова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.