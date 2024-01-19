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Диетолог Разаренова рассказала о полезных свойствах капусты

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Врач-диетолог Александра Разаренова рекомендовала добавить в рацион капусту, так как она обладает полезными свойствами.
Диетолог Разаренова рассказала о полезных свойствах капусты
  • Gettyimages.ru

«Белокочанная капуста может служить источником витаминов С и К, а также полезной для пищеварения клетчатки. Краснокочанная, цветная и брюссельская капуста, помимо этого, богаты калием и фолиевой кислотой, а ещё содержат антоцианы, обладающие мощными антиоксидантными свойствами. В составе брокколи есть много общего с другими видами капусты. Кроме того, в ней много кальция и витамина А», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, сказать, какая именно капуста наиболее полезна, невозможно. Употребление этого овоща снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение, помогает поддерживать здоровье кожи, а также имеет противовоспалительный эффект и способствует профилактике рака.

«Дело в том, что она содержит глюкозинолаты, при переработке которых образуется биологически активное вещество сульфорафан. Некоторые исследования показывают, что сульфорафан может помогать в защите от различных типов рака и обладает противовоспалительным действием», — заключила Разаренова.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала о пользе соли и её роли в восстановлении организма.

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