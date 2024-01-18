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Диетолог Королёва рекомендовала заваривать каши

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Доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, диетолог, терапевт Маргарита Королёва выразила мнение, что каши лучше не варить, а заваривать.

«Например, можно заварить гречку в термосе горячей водой температуры примерно 80 градусов, чтобы не убить большими температурами полезные компоненты в составе. Или цельнозерновую овсянку можно залить водой комнатной температуры на ночь, утром к ней добавить немного кипятка, масло кхи, ягоды, правильно обработанные орехи, семечки», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, залитая водой на ночь овсянка насыщается полезными бактериями — пробиотиками, которые способствуют нормализации работы желудка.

Как считает Королёва, в качестве завтрака также допустимы кисломолочные продукты и яйца.

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.

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