Диетолог Королёва рекомендовала заваривать каши
«Например, можно заварить гречку в термосе горячей водой температуры примерно 80 градусов, чтобы не убить большими температурами полезные компоненты в составе. Или цельнозерновую овсянку можно залить водой комнатной температуры на ночь, утром к ней добавить немного кипятка, масло кхи, ягоды, правильно обработанные орехи, семечки», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, залитая водой на ночь овсянка насыщается полезными бактериями — пробиотиками, которые способствуют нормализации работы желудка.
Как считает Королёва, в качестве завтрака также допустимы кисломолочные продукты и яйца.
Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.