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Врач Ли предостерегла от употребления старых солений

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Преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Елизавета Ли рекомендовала не употреблять в пищу старые соленья.
Врач Ли предостерегла от употребления старых солений
  • Gettyimages.ru

«Срок хранения зависит от места, где вы оставляете банки. Лучше и дольше всего домашняя консервация хранится при низкой температуре — в погребе или холодильнике», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, срок хранения солёных или маринованных огурцов не больше года. Компоты и варенья с косточками стоит употребить в первые полгода. А вот квашеная капуста хранится очень долго — пока не прокиснет.

Также она обратила внимание на то, что перед употреблением стоит оценить качество и сохранность домашних заготовок.

«Взгляните на сам рассол: он не должен быть загустевшим или слизистым. Испорченные соленья становятся склизкими. Понюхайте рассол: если чувствуете неприятный запах, пора выбрасывать банку», — заключила эксперт.

Ранее эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рекомендовала готовить морсы из клюквы, облепихи и калины для укрепления иммунной системы.

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