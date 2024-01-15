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Диетолог Стародубова: зелёный чай снижает вероятность развития диабета и рака

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Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о пользе зелёного чая.
Диетолог Стародубова: зелёный чай снижает вероятность развития диабета и рака
  • Gettyimages.ru

«Регулярное умеренное употребление напитка снижает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, имеет антивозрастной эффект и замедляет процессы старения головного мозга, печени, кожи и даже повышает общую сопротивляемость организма», — поделилась она в интервью сайту «Москва 24».

При этом Стародубова напомнила, что избыточное потребление кофеинсодержащих напитков, в том числе чая, может оказывать неблагоприятное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы, а танины могут негативно влиять на функцию органов желудочно-кишечного тракта и усвояемость некоторых пищевых веществ, в частности железа.

Она посоветовала употреблять не более трёх — пяти чашек некрепкого свежеприготовленного чая в день.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

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