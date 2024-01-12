В Омске отменили концерт певицы Лолиты Милявской после её участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры.

Как рассказали в ведомстве, договорённость о предоставлении концертного зала в аренду была достигнута ещё полгода назад, но контракт не был подписан.

Билеты в кассах Омской филармонии не продаются.

Ранее Лолита Милявская пожаловалась на письма с призывом убрать её из новогодних передач от граждан, возмущённых её участием в вечеринке Ивлеевой.

Лефортовский районный суд города Москвы назначил блогеру Анастасии Ивлеевой административный штраф в размере 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки.

На мероприятие Ивлеева пришла в прозрачном платье, а колье с драгоценным камнем надела на ягодицы, заявив, что оно стоит 23 млн рублей.

Скандальную вечеринку в клубе «Мутабор» признали пропагандой ЛГБТ*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.