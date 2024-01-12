В Омске отменили концерт певицы Лолиты
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Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры.
Как рассказали в ведомстве, договорённость о предоставлении концертного зала в аренду была достигнута ещё полгода назад, но контракт не был подписан.
Билеты в кассах Омской филармонии не продаются.
Ранее Лолита Милявская пожаловалась на письма с призывом убрать её из новогодних передач от граждан, возмущённых её участием в вечеринке Ивлеевой.
Лефортовский районный суд города Москвы назначил блогеру Анастасии Ивлеевой административный штраф в размере 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки.
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Скандальную вечеринку в клубе «Мутабор» признали пропагандой ЛГБТ*.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.