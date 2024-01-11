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Диетолог Стародубова назвала апельсины полезными для сосудов

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Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендовала употреблять апельсины для поддержания здоровья сосудов и нормализации липидного обмена.
Диетолог Стародубова назвала апельсины полезными для сосудов
  • Gettyimages.ru

«Витамин C необходим нашему организму для укрепления иммунитета и профилактики сезонных респираторных заболеваний, что особенно актуально в холодное время года», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Кроме того, специалист отметила, что этот фрукт содержит каротиноиды — витамин А, витамины группы В, биофлавоноиды, фруктовые кислоты, эфирные масла и минеральные вещества: калий, кальций и цинк.

«Для того чтобы яркие и сочные апельсины приносили пользу и удовольствие, их лучше всего включать в рацион в свежем виде. Также необходимо соблюдать меру — не более одного — двух апельсинов в день», — заключила диетолог.

Ранее эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова рассказала, какие особенности могут быть у разных видов питьевой воды.

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