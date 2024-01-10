Биохимик Кулешова рассказала об особенностях разных видов питьевой воды

Эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова рассказала, какие особенности могут быть у разных видов питьевой воды.

«Хотя родниковую воду мы априори считаем полезной, её показатели регулируются окружающей средой. На качество влияют состав почвы, осадки (или их отсутствие), близость к промышленным предприятиям и фермам», — заявила она в беседе с Life.ru.

Что касается бутилированной воды, то многое зависит от качества пластика, в котором поставляется и хранится вода.

В водопроводной воде могут содержаться бактерии, отметила Кулешова.

«Помочь в этом случае может дополнительная фильтрация — как минимум фильтры-кувшины, а как максимум домашние осмотические системы», — добавила она.

Ранее врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рекомендовала пить какао для улучшения памяти и предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний.