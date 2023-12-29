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Ветврач Еремеев предупредил об опасности новогодних игрушек для питомцев

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Врач-хирург Vetcity Clinic Константин Еремеев предупредил, что некоторые новогодние игрушки и аксессуары могут быть опасны для домашних питомцев.
Ветврач Еремеев предупредил об опасности новогодних игрушек для питомцев
  • Gettyimages.ru
  • © NataKor

«При виде дерева и блестящих украшений у кошек активизируется охотничий инстинкт. Зачастую питомцы увлекаются игрой и проглатывают ёлочный дождик, мишуру», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, собаки могут погрызть стеклянные игрушки или гирлянды.

«Поэтому позаботьтесь о безопасности новогодних украшений для питомца, и, если вы замечали за ним излишний интерес к несъедобным предметам, постарайтесь исправить это вместе с врачом, кинологом, зоопсихологом», — рекомендует Еремеев.

Как отметил эксперт, если питомец съел посторонний предмет, важно не навредить при оказании первой помощи.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как подготовить собаку к новогодним салютам.

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