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В Российской кинологической федерации рассказали о подготовке собаки к салютам

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как подготовить собаку к новогодним салютам.
В Российской кинологической федерации рассказали о подготовке собаки к салютам
  • Gettyimages.ru
  • © Capuski

«Внезапного резкого шума может испугаться даже самый натренированный пёс, особенно если он находится в шумной толпе незнакомых людей. Если вы отправились на улицу с собакой, обязательно проверяйте надёжность амуниции, держите питомца при себе и старайтесь избегать людных мест», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, лучше не проверять стрессоустойчивость своего питомца.

Как отметил Голубев, отучить собаку не бояться салюта можно, но только если точно известны причины страха.

«Кому-то помогают, например, тренировки дома, когда хозяин воспроизводит громкие звуки грома или салюта через плеер. Кому-то необходима более детальная отработка этого страха», — пояснил он.

Эксперт добавил, что если во время прогулки животное испугалось звуков петард или салюта, то не нужно бежать домой — важно поддержать питомца и попытаться стабилизировать его состояние, после чего завершить прогулку.

Ранее Анастасия Варфоломеева, ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic, посоветовала не кормить животных с новогоднего стола.

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